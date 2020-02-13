الفيصل يشرف تخريج 11540 طالبا بجامعة المؤسس

جدة- ياسر بن يوسف

شرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس حفل تخريج الدفعة ( 49) من طلاب جامعة الملك عبد العزيز، البالغ عددهم 11540 طالباً، بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق وعدد من أصحاب المعالي ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة وأولياء أمور الطلاب وذلك في الأستاد الرياضي بالجامعة.

وبدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ، ثم انطلقت مسيرة الخريجين ، بعدها ألقى ثلاثة من الطلاب الخريجين كلمة نيابة عن زملائهم الخريجين عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم ثم منح مدير الجامعة الدرجات العلمية المستحقة بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وألقى كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لسموه على تشريفه الحفل، ثم أعلن منح الدرجة العلمية للخريجين ، كما عبر عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي، عن شكره لسموه على تشريفه ورعايته لحفل التخريج عقب ذلك، قرأ وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني برديسي، أسماء الطلبة المكرمين الذين تشرفوا بالسلام على سموه.

وكان الأمير خالد الفيصل قد شهد أمس مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الشريعة وأصول الدين، وجامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لمدة ثلاثة أعوام.

ووقع الاتفاقية عن جامعة الملك خالد عميد كلية الشريعة وأصول الدين الدكتور محمد بن ظافر الشهري، وعن جامعة الملك عبد العزيز عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة.