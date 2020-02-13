الجبير يستعرض العلاقات مع رئيس ومسؤولي رومانيا

بوخارست-واس

نقل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراءعادل بن أحمد الجبير أمس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لفخامة الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا ولحكومة وشعب الجمهورية الرومانية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى استعرض الجبير مع وزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو، أمس، العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

واستعرض الجبير مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا ايبوليا العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني دوميتريسكو كريستيان سورين علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية.