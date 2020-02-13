إذاعات المملكة تحتفي باليوم العالمي

جدة – البلاد

تحتفي الإذاعات السعودية في اليوم الثالث عشر من فبراير والذي يصادف اليوم الخميس مع دول العالم باليوم العالمي للإذاعة والذي يحمل شعار “الإذاعة والتنوع” كتقدير لوضع المذياع وأثيره والذي ظل متماسكاً منذ ظهور أول بث لمحطة إذاعية في العالم من أمريكا عام 1920

وبدورها تشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” اليونسكو “جميع البلدان على الاحتفال بهذا اليوم في إشارة إلى أهمية الإذاعة باعتبارها مصدراً حيوياً للمعلومات ووسيلة الإعلام الأكثر وصولاً للجمهور في كل أنحاء العالم وذلك عن طريق تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتشارك مع هيئات البث الإذاعي الإقليمية والوطنية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والجمهور العام. وقد دعت اليونسكو المحطات الإذاعية في اليوم العالمي للإذاعة 2020، إلى دعم التنوع في قاعات التحرير والبرمجة الإذاعية على حدٍّ سواء.