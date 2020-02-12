مقتل 13 حوثياً.. وخبراء أمميون يطالبون بوقف تهريب الأسلحة

عدن – البلاد

لقن الجيش اليمني، المليشيات الحوثية الليلة الماضية، درساً جديداً وقتل منهم 13 عنصراً مع إصابة العشرات في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز اليمنية، بينما أكدت مصادر يمنية أن القوات الحكومية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع ميلشيات الحوثي في جبهة صلب.

وحسب الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر، طبقاً لوكالة الانباء اليمنية، فإن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجوماً لمليشيات الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوم أخر على مواقع الجيش الوطني اليمني في حذران والصياحي غرب المدينة، مما أدى لمواجهات نتج عنها مقتل 13 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات.

وأضاف “أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، والجيش الوطني اليمني اغتنم عتاد وأسلحة خلفتها المليشيات قبل أن تلوذا بالفرار”.

وفي إطار ردع الحوثيين أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.

وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، مشددين على على مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال. كما شددوا أيضا على التوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.

ودعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحراً، منوهاً إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم نوعاً جديداً من المسيرات من نوع “دلتا” وصواريخ “كروز”.