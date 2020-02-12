محافظ جدة يفتتح مؤتمر “رؤية لأجيال واعدة” الاثنين القادم

جدة : البلاد

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة يوم الاثنين القادم، مؤتمر “رؤية لأجيال واعدة”، الذي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية الطب قسم طب الأطفال، ولجنة حماية الطفل من العنف والإيذاء بالمستشفى الجامعي، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وهيئة حقوق الانسان، بمشاركة قطاعات قوى الأمن، ووزارة التعليم .

ويُعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث يهدف إلى تعزيز بيئة آمنة صحياً، ونفسيا، واجتماعيا للطفل وتنميته، والمشاركة في البناء العلمي والثقافي والاجتماعي للناشئة في المملكة، وتعزيز دور القطاعات التي تُعنى بالطفل، ودور المعلم والمربي في تنشئة الأجيال، وتطوير برامج لدعم و تثقيف الطلبة، إضافة إلى إيجاد توصيات ومخرجات لخدمة المجتمع من خلال عمل محاضرات، وورش عمل، وجلسات نقاش علمية .