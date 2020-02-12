كيف يمكنك إستخدام معجون الأسنان في إنقاص الوزن؟

المتعارف عليه أن معجون الأسنان يستخدم لتنظيف الأسنان فقط، ولكن الغريب أنه لا يقتصر على الأسنان فقط، لكن من الممكن أن يكون هناك حمية معتمدة على معجون الأسنان لإنقاص الوزن .
وتعمل هذه الحمية على تقليل السعرات الحرارية التي نستهلكها يوميا لأن من المعروف استخدام سعرات حرارية أقل تؤدي إلى حرق المخزون من الدهون بالجسم.
وينصح عند الشعور بالجوع ، غسل الأسنان بالمعجون ويفضل أن يكون بنكهة النعناع لأن نكهة النعناع تعطي إشارة للمخ أن عملية تناول الطعام قد انتهت فيشعرك بالشبع والشعور بنظافة الأسنان تجعلك تشعر بالشبع سريعا.
وفي حالة عدم القدرة على غسل الأسنان يمكنك تناول علكه بنكهة النعناع وتكون بدون سكر وستحصلين على نفس النتيجة.
في البداية سيكون الأمر مزعج لكن عندما يتم التعود على هذه الطريقة ستشعر بحالة نفسية أفضل وأسنان صحية لأن صحة الأسنان تنعكس على الصحة النفسية للفرد وستكون الحمية في مراحلها الأولى صعبة ولكن بعد التعود ستبتعد عن السكريات التي تؤثر سلبا على الأسنان وعلى الجسم وتعمل على زيادة الجسم.