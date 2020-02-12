طريقة عمل جاتوه الفانيليا بالكريمة والفواكه

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة كأشهر محال الحلويات لعمل جاتوه بنكهة الفانيليا بحشو الكريمة والفواكه لمذاق رائع يبهر ضيوفك وأسرتك

المقادير اللازمة

4 حبات بيض طازج

كوب ونصف طحين خاص بالحلويات مع مراعاة أن يكون منخول مرتين أو ثلاث

ربع كوب من الزيت النباتى أو الزبدة المذوبة

نصف كوب من الحليب الدافئ

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم

نصف كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1/8 ملعقة صغيرة من الملح

شربات حلويات لسقى الكيك

فواكه موسمية مقطعة بحسب الرغبة

300 مل من كريمة الحلويات المخفوقة

طريقة العمل

فى البداية، نقوم بفصل الصفار عن البياض

نخفق الصفار مع السكر الأبيض والفانيليا اليدوى حتى تتجانس المكونات

يضاف لهم الحليب الدافئ والزيت النباتى أو الزبدة ويقلب

يضاف لهم الطحين والبيكينج بودر ونشا الذرة ويقلب جيدًا حتى يصبح متجانساً تماماً من دون أن يتكتل

فى وعاء أخر، يخفق بياض البيض مع السكر البودرة والملح حتى يصبح قوامه متماسكاً كالمارينج

يقلب خليط بياض البيض على خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات معاً

نضع الخليط فى صينية فرن مستطيلة مقاس 26 سم بها ورق زبدة

نخبز الكيكة فى فرن متوسط الحرارة 200 درجة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تمام النضج

نخرج الكيكة ونتركها لتبرد تماماً

نقسم الكيكة نصفين

نسقى النصف الأول من الكيك بالشربات ثم نغطيه بالكريمة وقليل من الفواكه

نضع الطبقة الأخرى من الكيك ثم نسقيها بالشربات بعدها تغطى جيدًا بالكريمة

نترك الكيكة فى الثلاجة ساعتين حتى تبرد الكريمة تماماً

نخرجها ونقطعها إلى 8 مربعات متساوية الحجم ثم نزينها بالفواكه ونقدمها

يمكن أن نحفظها فى الثلاجة حتى نقدمها مع مراعاة دهن الفواكه بقليل من الجيلى لحفظها كما هى