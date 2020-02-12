دراسة مفاجأة عن طول القامة .. النسيان أقرب إلى الفارعين!

طول القامة خاصة في الرجال يمنحهم مظهرا جذابا وربما هيبة وقوام جسدي مميز وسليم، ولكن للعلم الصحي رأي آخر.

وفق تقرير لسبوتنيك، تؤكد دراسة طبية أجريت في كلية الطب بجامعة “نيويورك”، أن الزهايمر أقرب لطوال القامة من القصار.

واوضح التقرير أن الرجال الذين لديهم طول القامة في الشباب، قد يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالخرف “الزهايمر” بمرحلة الشيخوخة.

وشددت الدراسات على أنه من الضروري إيجاد طرق لتحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالزهايمر.

كما يمكن مساعدة هؤلاء الأشخاص على اتخاذ تدابير وقائية أو التخطيط لرعايتهم في المستقبل.

وشرحت البروفيسيرة تيريز سارا هورجنجن، أستاذ مساعد في قسم الطب الاجتماعي في قسم الصحة العامة بجامعة كوبنهاجن بالدانمارك الأمر.

وقالت “لقد أردنا أن نرى ما إذا كان ارتفاع الجسم عند الشباب مرتبطًا بتشخيص الخرف، بينما نستكشف ما إذا كانت نتائج كل من اختبارات الذكاء، والمستوى التعليمي، والعوامل البيئية والوراثية الأساسية المشتركة بين الإخوة تفسر العلاقة”.

وللقيام بذلك، حللت يورجنسن وزملاؤها بيانات عن 666 ألفا و333 رجلاً دانماركيًا ولدوا بين عامي 1939 و1959 بمن فيهم 70 ألفا و608 أشقاء، و7 آلاف و388 توأما من السجلات الوطنية الدنماركية.