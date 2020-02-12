حيلة نفسية ستجعله يعشقك إلى حد الجنون

البلاد – نيفين عباس

مما لا شك فيه أن هناك بعض الضوابط التى يجب إتباعها للفوز بقلب من تحبين

وهناك حيلة نفسية رائعة يمكن إتباعها مع الشريك ستجعله يعشقك إلى حد الجنون

خاصة إذا كنتِ تعانين من إهماله الدائم لكِ أو الغياب المستمر والمتكرر تجاهك

فى البداية إظهرى ولا تظهرى!

بمعنى أن لا يكون تواجدك دائم أمامه، حاولى الإختفاء بضع أيام

مع مراعاة أن لا تكونى متواجدة أمامه بكثرة فما ملكته اليد زهدته النفس

إعرضى أو أطلبى منه المساعدة

حاولى عرض المساعدة عليه أو أطلبى منه المساعدة فى إنجاز أمر ما، لأنه بذلك سيشعر ببالمسؤولية تجاهك أو يشعر بالحب تجاهك

كونى قريبة وبعيدة بنفس الوقت

لا تقتربى كثيراً منه وتراقبى كافة تفاصيل يومه وتناقشيه فى كل شيئ يتعلق به، حاولى قدر الإمكان أن تكونى متواجدة أحياناً ومختفية أحيان أخرى

وعند تواجدك إظهرى أنكِ غير مهتمة تماماً به، بل لكِ جوانب أخرى فى حياتك إجتماعية وصداقات وتستمتعين بوقتك

إحذرى إظهار الغيرة المبالغ بها

الغيرة المبالغ بها يمكن أن تقلب الموازين تماماً فى علاقتك بالشريك، حاولى الإعتدال قدر الإمكان حتى لا يشعر بأنكِ شخص شديد الغيرة ولا يثق به وبنفسه

ميزى نبرة صوتك

عند التحدث مع الشريك لا ترفعى صوتك، وحاولى أن تكون نبرة صوتك معه مختلفة عن أى شخص آخر حتى يترسخ لذهنه نبرة صوتك المميزة ويشتاق إليها كثيراً