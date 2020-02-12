بالصور.. إنطلاق مسابقة أجمل كلب في أمريكا

نرمين عباس

تشهد مدينة نيويورك الأمريكية مسابقة مجموعة سبورتنج في معرض ويستمنستر بيت الكلب للعام 2020 فى ماديسون سكوير غاردن

حيث تسابقت أنواع مختلفة خلاله تميزت بالجمال والخفة فى الحركة، نالت إستحسان الحاضرين وإشادتهم بالمستوى الذى ظهر به العارضين

ونشرت وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، عددا من الصور التي شاركت في العرض بالمدينة الأمريكية

ويقام عرض نادى وستمنستر السنوى للكلاب، كل عام ليحظى بعضها بالجائزة الكبرى لأجمل الكلاب فى العالم بعد انتهاء المسابقة ونادى وستمنستر السنوى للكلاب يرعى مسابقة عرض أزياء الكلاب منذ إقامة أول معرض لهذه الحيوانات فى عام 1877 بحديقة جيلمور وفى هذه المسابقة الغريبة، تتزين الكلاب بألوانها البراقة، وقصات شعرها المتنوعة، وتقليم أظافرها استعدادا لخوض مسابقة عرض أزياء الكلاب بنيويورك حيث تخضع الكلاب لعدة مقاييس خلال عملية التحكيم ومن ضمنها السلالة وتصفيف الشعر والألعاب التى يجيدها والرياضات التى يمارسها