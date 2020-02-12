انطلاق «سبوزيوم الحوار» للنحت

الرياض – عبد المنعم عبد الله

يطلق مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم سمبوزيوم الحوار للنحت ويستمر حتى يوم 18 فبراير الجاري في مقر المركز بالرياض، بمشاركة نخبة من النحاتين السعوديين يمثلون كافة مناطق المملكة.

وسيشهد سمبوزيوم الحوار مشاركة عدد من الفنانين السعوديين في مجال النحت الذين ينتمون لكافة مناطق المملكة ممن يتميزون بقدراتهم على الإبداع والتعبير، حيث سيقدم كل منهم عملاً فنيا مجسما يمثل أسلوب الفنان السعودي وثقافة منطقته لتحمل لردهات المركز التنوع الثقافي الفني القائم في المملكة بما يعكس هوية مركز الحوار الوطني، الذي بات أحد الصروح الحاضنة للفن والإبداع، عبر توفيره منصات للفنانين والمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وتحويل الفن إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ويهدف سمبوزيوم الحوار للنحت إلى نشر قيم الحوار وإلى تبادل الخبرات بين الفنانين السعوديين بأساليبهم المتنوعة لتتجاوز حدود المسافة بين مناطق المملكة، إضافةً إلى اقتناء المركز للأعمال الفنية التي تنتج السمبوزيوم، ليس لمجرد الاقتناء وإنما لعرضها على رواده وزائريه بشكل يسهم في تحقيق أهدافه السامية بتعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي.