اليابان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو : وكالات

سُجلت 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد على متن سفينة سياحية ترسو في ميناء يوكوهاما الياباني كما تأكدت إصابة مسؤول بالحجر الصحي بالفيروس.

وبذلك، يرتفع إجمالي حالات الإصابة على متن السفينة “دياموند برنسيس” إلى 174 حالة، طبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية أن الاختبارات التي أجريت على 53 شخصًا آخرين أظهرت إصابة 29 راكبًا بالفيروس من بينهم فتاة صغيرة، وعشرة من أفراد طاقم السفينة ومن بينهم عشرة مواطنين يابانيين.

وبلغت إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في اليابان 203 حالات.