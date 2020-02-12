الملالي في وجه الضغوط.. وعلاوي يبحث عن مخرج

البلاد – خاص

في محاولة لاستمالة المتظاهرين العراقيين الذين يواصلون حراكهم الرافض لفساد الطبقة السياسية وهيمنة إيران وأذرعها على مفاصل الدولة، وتكليف محمد علاوي بتشكيل حكومة يصفونها بأنها” حكومة المليشيات الإيرانية”، كشف ناشط عراقي لوسائل إعلام محلية أن علاوي عرض منح المتظاهرين وزارتين في حكومته التي يعمل على تأليفها.

وقال الناشط سامي الفرج :” إن المكلف علاوي قدم خلال لقائه مع مجموعة من المتظاهرين، منحهم وزارتين في حكومته القادمة، إلا ان الحاضرين أبلغوه أن قبولهم العرض أو رفضه مرهون بالتداول مع ساحات التظاهرات وهي التي تقرر”.

وفي إيران، يتواصل الضغط على نظام الملالي لكشف تفاصيل إسقاط الحرس الثوري بصاروخين للطائرة المدنية الأوكرانية، أوائل يناير الماضي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ودفع تعويضات مناسبة لأسر الضحايا، حيث شدد وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، على ضرورة معرفة من أمر بإطلاق النار على الطائرة وتقديمه للعدالة.

وأضاف خلال زيارة إلى إيطاليا بأن بلاده “ضغطت على إيران لأخذ الصندوقين الأسودين للطائرة لكن النظام الإيراني يراوغ لإخفاء حقيقة الحادث، وللتغطية على المتسببين بقتل الضحايا الـ 176، وتابع : “لا يتعلق الأمر بجندي أطلق النار بشكل عشوائي أو بالغ في رد الفعل، نريد أن نعرف التسلسل الهرمي، كل من أمر بذلك يجب تقديمه للعدالة”.

يذكر أنه رغم مرور أكثر من شهر، لم تتم قراءة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، من قبل هيئة الطيران المدني الإيرانية، ولم تتخذ إیران بعد أي إجراء لإرسال الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا أو فرنسا، إذ أن لدیهما إمكانیة لا تتوافر لإيران لتفريغ بيانات الصندوقين.