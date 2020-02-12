اللواء اليحيى يناقش تعزيز التعاون مع السفير البرازيلي

الرياض : واس

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى في مكتبه بمبنى المديرية اليوم, سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو ديلا نينا يرافقه رئيس قسم الشؤون السياسية والقنصلية فاغنر سيلفا أتونيس.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز التعاون بين الطرفين وحل جميع المعوقات التي تواجه الجالية البرازيلية المقيمة على أرض المملكة والزائرين.

وأكد اللواء اليحيى أن المديرية العامة للجوازات تسعى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمقيمين في المملكة كافة وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه أكد السفير مارسيلو أن البرازيل تقدر الجهود التي تقوم بها الجوازات من أجل إنهاء إجراءات المقيمين البرازيليين بكل يسر وسهولة, متمنياً مزيداً من التقدم والتطور في تقديم أعمالها, منوها بالتعاون التام مع المملكة بما يخدم مصلحة البلدين.

وفي نهاية الاجتماع قدم اللواء اليحيى درعاً تذكارياً لسفير جمهورية البرازيل الاتحادية الذي بدوره قدم هدية تذكارية لمدير عام الجوازات.