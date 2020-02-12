“السعودية للكهرباء” تسجل 8 طلبات براءات اختراع عبر “حاضنة طاقة الابتكار”

البلاد : متابعات

سجلت الشركة السعودية للكهرباء مؤخراً، 8 طلبات براءات اختراع من خلال “حاضنة طاقة الابتكار”، التي تستهدف المبدعين من داخل الشركة وخارجها في مجالات الطاقة والكهرباء، ووصلت مراحل التسجيل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة (مرحلة الفحص الموضوعي) قبل عملية المنح.

ونفذت “حاضنة طاقة الابتكار”، برنامج لـ “نفكر فنبتكر” الذي يستهدف إيجاد حلول ابتكارية لمعالجة التحديات التقنية والتجارية التي تواجه أنشطة الشركة، وبلغ عدد المنتجات الابتكارية في الحاضنة، التي تم تصنيع نماذجها الأولية، خمسة نماذج، فيما وصل عدد المشاريع الابتكارية المحتضنة أكثر من 26 مشروعاً، وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة في برامجها أكثر من 800 متقدم، وعدد المشاركين في برامج الحاضنة أكثر من 320 مشاركاً، فيما بلغ عدد المواهب المحتضنة 50 موهوباً.

وأطلقت “حاضنة طاقة الابتكار” سياسة الملكية الفكرية في الشركة، التي توضح حقوق الشركة والموظفين أصحاب النتاج الفكري، إضافة إلى إدارة ملف الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع في المكاتب المحلية والإقليمية والدولية ومتابعة إجراءاتها ومتطلباتها من مرحلة تقديم الطلب إلى مرحلة منح البراءة.

وشارك 25 موظفاً من “السعودية للكهرباء” في برنامج “صناعة رواد الأعمال”، بالتعاون مع مركز الابتكار وصناعة الأعمال الجديدة بجامعة ميونخ للتقنية، الهادف إلى تسريع المشاريع المحتضنة، وتدريب المحتضنين على المهارات اللازمة للوصول بمنتجاتهم الابتكارية إلى التطبيق الفعلي.

وتعتزم “السعودية للكهرباء”، توسيع أنشطتها في هذا المجال من خلال التعاون مع حاضنة “بادر” التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، علماً أن البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة أسهمت في تطوير قدرات المهندسين والفنيين والمتخصصين السعوديين الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة فيها.

كما تم توقيع خمسة اتفاقيات ومذكرتي تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين محلياً ودولياً في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والملكية الفكرية، وإطلاق برنامج “صناعة الأعمال الريادية” الخاصة بأنشطة الشركة، وبمشاركة جهات تخصصية تم التعاون معها.

الجدير بالذكر أن “حاضنة طاقة الابتكار”، أطلقت النسخة الأولى من “الهاكاثون” الوطني للطاقة بهدف استقطاب الحلول الابتكارية في مجالات الطاقة، بمشاركة مفتوحة من الموظفين، وخبراء ومهتمين من خارج الشركة، وشركات ناشئة.