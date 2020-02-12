إصلاح وصيانة 114 سفينة خلال 2019

البلاد : متابعات

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إصلاح وصيانة (114) سفينة وقطعة بحرية خلال عام 2019م وذلك من خلال مجمعي الملك فهد لبناء وإصلاح السفن بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تطوير الخدمات البحرية المتكاملة بالموانئ السعودية وتوفير خدمات تنافسية للقطاع البحري، مما يُسهم في رفع أدائها وكفاءتها وإنتاجيتها، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجمعات إصلاح وبناء السفن.

ويُعد صيانة وإصلاح وبناء السفن من أهم وسائل الدعم والمساندة لتقديم الخدمات البحرية، ويقوم كل من: مـجـمـع الملك فــهـد في مـيناء جـدة الإسلامي، ومـجـمع المـلـك فـهـد في مـيناء الملك عبدالعزيز بالدمام التي تم تأجيرها للقطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة لإصلاح السفن وصيانتها بمختلف أنواعها، وذلك تفعيلاً لتوجه المملكة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وبرامج التنمية.