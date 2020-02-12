أمير مكة ونائبه يطلعان على أعمال “السعودية للكهرباء” بالمنطقة

جدة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، وكيل وزارة الطاقة الدكتور نايف العبادي ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري ، وعدد من مسؤولي الشركة.

واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ، على أعمال الشركة في المنطقة ، ومن أبرزها ارتفاع قدرات التوليد خلال الأربعة أعوام الماضية إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات ، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها وترسيتها 17 مشروعاً.

واستعرض سموهما ، مشاريع الشركة في المشاعر المقدسة وفي مقدمتها توسعة محطة تحويل مشعر عرفات ، وإضافة 6 محولات جديدة ، فيما تم اعتماد أتمتة كافة محطات التوزيع وتطوير مركز التحكم بمشعر منى ، وإنشاء مركز للتحكم بحي التنعيم بمكة المكرمة.

واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان ، إلى نبذة عن مشروع العدادات الذكية الذي بدأت الشركة تنفيذه في المنطقة.