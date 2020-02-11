1500 طالبة في “الرياضية الوطنية”.. يومياً

الرياض – البلاد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات الأيام الرياضية الوطنية للفتيات، التي تستمر لمدة خمسة أيام في النادي الرياضي والترفيهي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمشاركة 1500 طالبة لكل يوم.

ويعد هذا البرنامج شراكة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ومنفذ في جميع مناطق المملكة. وأكدت مديرة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم لمياء العيسى، أن هذه الفعالية بالتعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بهدف والهدف نشر الثقافة الرياضية للطالبات، وأن تكون الرياضة نمط حياة للطالبة. وأضافت تم استهداف ٤٧ منطقة تعليمية من خلال تنفيذها بخمس إدارات رئيسية واستفادت جميع الإدارات التعليمية القريبة منها وسوف يتم عمل منافسات لبعض الألعاب الرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة ونطمح بالمنافسات الإقليمية ثم الدولية.

وبينت أنه في كل ادارة مستهدفة يتم تدريب ٢٥ مشرفة تربية بدنية، ومعلمات تربية بدنية. فيما ذكرت مديرة إدارة النشاط في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتورة إيمان الدريهم أن هذه الأيام الرياضية الوطنية للفتيات شراكة بين وزارة التعليم واتحاد الرياضة المجتمعية على مستوى المملكة والهدف منه تطوير الرياضة في مدارس البنات للمرحلة الابتدائية.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات بتعليم الرياض أمل الحريقي، إن ‏البرنامج يهدف إلى تطوير الرياضة في مدارس البنات بالمرحلة الابتدائية.