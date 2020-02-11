نائب أمير المدينة يفتتح مؤتمر تطورات تقنيات الحوسبة

المدينة المنورة- البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية على مدار يومين بمشاركة باحثين من 12 دولة بالتعاون مع منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية (IEEE).

واطلّع سموه خلال الحفل الذي أقيم في قاعة السلام بالجامعة أمس، على فيلم تعريفي عن أعمال المؤتمر الذي يتضمن تقديم 75 بحثاً تناقش 6 محاور حاسوبية، كما شاهد سموه “برومو” حيّا قدمه طلاب كلية الحاسب الآلي بالجامعة يروي تجربتهم وخبراتهم التقنية في هذا المجال.

وكرم سموه، الطالب محمد القرافي من كلية الحاسب الآلي نظير حصوله على المركز الأول في مسابقات متعددة في الأمن السيبراني لأربعة أعوام متتالية.

وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي في كلمته، أن المؤتمر يهدف إلى جمع الباحثين والمختصين لتبادل الأفكار والنتائج والخبرات الجديدة حول أحدث التطورات الأساسية في مجال التقنيات الناشئة منها، والاستثمار المعرفي والاقتصادي الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتقنيات تخزين البيانات وتحليلها وانترنت الأشياء والتقنيات الأمنية، والتي تعتبر في مراحلها الأولى، مؤكداً وجوب إعداد كوادرنا ومجتمعنا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي ستقود القطاعات الصناعية الحديثة نحو ثورة الغد واقتصاداته.