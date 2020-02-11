مفاجآة.. يورجن كلوب لم يطلب التعاقد مع محمد صلاح

كشف المدير التنفيذي لليفربول، بيتر مور، في مقابلة صحفية عن كواليس التعاقد مع محمد صلاح من روما الإيطالي صيف 2017.

وتحدث مور إلى موقع “Soccer Laduma” في كيب تاون الجنوب إفريقية عن عديد الأمور، كان من بينها مسألة استقطاب صلاح.

اللاعب المصري (27 عامًا) انتقل من روما إلى ليفربول في صفقة قياسية -آنذاك- بلغت نحو 36.9 مليون جنيه إسترليني.

وبالنظر إلى المستوى الباهت الذي ظهر به اللاعب مع تشيلسي عام 2015، فإن التعاقد معه بهذا المبلغ كان مقامرة كبيرة من طرف ليفربول.

بيد أن مور أوضح بعض الكواليس وكشف أن من تحرك للتعاقد مع صلاح لم يكن المدرب الألماني يورجن كلوب..

“مو قصة رائعة، لقد جاء من روما. فريق التحليل الرياضي في الفريق هو من وضع الضوء عليه ونصح بالتعاقد معه”.

وأكمل بيتر مور حديثه: “نظر له الناس من منظور أنه كان لاعبًا لتشيلسي. مورينيو لم يعطه قيمته وسمح له بالرحيل”.

وأردف مور “رحل من تشيلسي إلى فيورنتينا ثم انتقل إلى روما، هناك رأى فيه فريق التحليل شيئًا ووضعوا اسمه في أعلى القائمة”.

سجّل محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول 89 هدفًا وقدّم 38 تمريرة حاسمة خلال 137 مباراة خاضها بقميص الفريق.

بينما أنهى الموسمين المنصرمين هدّافًا لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن تتويجه بلاعب العام في إنجلترا موسم 2017-2019.