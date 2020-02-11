معرض صحراء العلا يستحضر عبق التاريخ

العلا ـ البلاد

استحضر المعرض المحاكي للطبيعة المحيطة في “صحراء X العلا ” , تفاصيل الحضارات التي تزخر بها العلا، وتزينت رمالها وجلاميدها بأعمال فنية نوعية كانت بمثابة الحوار بين الثقافات.

وتجسد ذلك من خلال مشاركة فنانين من المملكة العربية السعودية والدول المجاورة الذين يستمدون إلهامهم من معالم الطبيعة الخلابة، ومن عبق التاريخ الذي تضمه منطقة العلا إضافة إلى حضور العديد من الفنانين الذين شاركوا في فعاليات “ديزرت” السابقة في كاليفورنيا. ويأتي المعرض في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على دعم المجالات الثقافية وتعزيز حضورها في المنصات الدولية لتشكل قوة ناعمة تثري من خلالها أروقة الجامعات والمراكز والمجمعات العالمية.



وحرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على التعاون مع “ديزرت “للعمل على لوحة فنية طبيعية جاذبة تسكن إليها النفوس وتلامس حاجة العالم إلى الإثراء الثقافي والفني. وعلى مدار العام الماضي استقبلت العلا الفنانين الذين مزجوا المناظر التاريخية والطبيعية الخلابة، مع الحضارة والتطور للمجتمعات المحيطة،

كما أن فعاليات المعرض شكلت مصدر إلهام للزوار وأعطت مفهوماً جديداً للصحراء، ودفعت بالناظرين إلى التأمل بين الماضي المتمثل في القوافل التي كانت تسلك طريق البخور القديم، والإرث الثقافي الذي ورثته وحاضر النهضة العمرانية الشامخة اليوم.