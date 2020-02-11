مشاهير السوشيال ميديا يزورون المدينة الاقتصادية

رابغ ــ عبدالهادي المالكي

رعت صحيفة “البلاد” رحلة لفريق من الفنانين والممثلين الصاعدين والمؤثرين في السوشيال ميديا إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وذلك من اجل التعرف على معالم المدينة والاستجمام في الاجواء الشتوية على شواطئها الحالمة.

وقام الفريق بجولة على منطقة المارينا والبيلسان والتعرف على اهم مقومات السياحة هناك من شواطئ ومطاعم وجلسات عائلية واماكن الالعاب.بالإضافة الى اخذ جولة في منطقة الفعاليات والمشاركة في الفعالية القائمة في الموقع.

من جهته عبر الممثل صالح الخلافي عن سعادته بما رأى من تطور في المدينة وقال: لقد أدهشني ما شاهدته في تلك المدينة العصرية من حسن تنظيم، وشوارع فسيحة، ونظافة عالية، حتى أن الزائر لا يصدق أنه في مدينة سعودية. حتى الهدوء يخيم على الناس؛ فجميعهم ملتزمون بالنظام واحترام مشاعر بعضهم، بالرغم من الزحام الكبير، وكثافة الزوار في مواقع التنزه على الكورنيش. وأضاف بقوله : سعدت بما لاحظته من الاهتمام في المدينة بكافة شرائح المجتمع وخاصة في مجال الترفيه والتي من ضمنها ملعب الجولف الذي أصبح يحتضن بطولات عالمية.

وقالت الممثلة عبير قهوجي: مدينة الملك عبد الله مدينة عصرية تماثل المدن الاقتصادية الكبرى، فقد كنا نحلم بوجود مثل هذه المدينة العصرية وأصبح الحلم حقيقة وواقعًا ملموسًا. ويمكن أن يكون لدينا أكثر من مدينة اقتصادية أو سياحية، تحمل الخصائص والمواصفات نفسها؛ لنباهي بها مدنًا شاهدناها خارج الحدود. وقالت بطلة المملكة في الشطرنج الجوهرة الحسن: تُعد مدينة الملك عبدالله واجهة سياحية استثمارية جذابة على ساحل البحر الأحمر، مما جعلها أحد الروافد الاقتصادية التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لإسهامها الفعال في برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار.

وإسهاماً في تعزيز مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كوجهة سكنية عصرية، تعمل دوماً على ابتكار ما يثري تجربة سكانها للعيش بأسلوب حياة مميز وفريد. بعد ذلك اخذ الفريق الصور التذكارية في المعالم السياحية في المدينة بعد ان شكر الفريق صحيفة البلاد على رعايتها للرحلة.