فنون المدينة تستضيف الرحالة المغربي

المدينة المنورة – البلاد

استضافت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة بحضور مديرها الدكتور يعقوب البشاوري أول أمس، الرحالة المغربي الدولي ياسين غلام البالغ من العمر 34 عاما بعد رحلة استغرقت ٣ سنوات ونصف زار خلالها 28 دولة من قارات أفريقية وآسيا.

وأشاد الدراج ياسين غلام بحسن الاستقبال والرعاية والعناية التي قدمتها الجهات الرسمية منذ دخوله المملكة, معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته له أثناء رحلته وتقديم كافة التسهيلات، مقدما الشكر لجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة لاستضافته ولحسن الاستقبال من مدير الجمعية ومنسوبيه.

وأفاد أن الهدف من الرحلة التعريف بالثقافة المغربية واكتشاف حضارات وثقافات جديدة بداها مشيا على الأقدام عبر من خلالها بداية من المغرب كازا بلانكا مرورا من موريتانيا والسنغال وغانا نزولا إلى جنوب أفريقيا مستعينا بدراجة هوائية من ثم اكمال مسيرته إلى مصر والأردن حتى الوصول للمملكة العربية السعودية.