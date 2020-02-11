طريقة عمل حلي الحجازية الإسكندراني

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل حلى “الحجازية” الإسكندرانى وهى وصفة حلى مقدمة من المطبخ المصرى السكندرى

تمتاز بالمزج بين المكسرات والسميد والقرفة الناعمة مع العسل

المقادير اللازمة

2 كوب سميد

2 كوب طحين

ملعقة كبيرة خميرة

كوب إلا ربع ماء دافئ

نصف كوب سمن

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة سكر

للحشو

كوب سكر

كوب إلا ربع سميد مضاف له مكسرات مجروشة

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبيرة كاكاو

3 ملعقة كبيرة شربات

طريقة العمل

تخلط مقادير الحجازية معاً حتى تصبح عجينة ثم تقسم نصفين

يوضع النصف الأول فى صينية مدهونة سمن

ثم يوضع فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق ثم تخرج من الفرن

تقلب مقادير الحشو معاً وتفرد فوق الطبقة بالصينية

تغطى بالطبقة الثانية من العجينة

ثم توضع مرة اخرى فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج الصينية من الفرن وتقدم بعد أن تبرد ومن الممكن إضافة القليل من الشربات لها