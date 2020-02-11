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ضبط مواطن تباهى بحيازة أسلحة نارية في الرياض

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      11 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن تباهي بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار بالهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

صحيفة البلاد

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