“سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 25 مشروعًا

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحافي، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 5 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان الزلفي، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، ورماح، إضافة إلى 3 مشاريع أخرى في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان بريدة، و3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر وحفر الباطن، وإسكان الأحساء، كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، كذلك مشروعين في منطقة جازان شملت “إسكان بيش” و “صامطة القفل”، إضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع “إسكان حائل” في منطقة حائل، وفي تبوك مشروعي “إسكان تبوك”، و”إسكان تيماء”، علاوة على مواصلة التسليم في مشروع إسكان القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ومشروع العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع “إسكان المخواة” في منطقة الباحة، بالإضافة إلى مشروعاً في منطقة نجران.