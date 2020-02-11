 انخفاض الحوادث المرورية 52 % في الشرقية

الدمام – حمود الزهراني

انطلقت أمس (الاثنين)، أعمال الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية، الذي ترعاه أرامكو السعودية وتنظمه لجنة السلامة المرورية، تحت مظلة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف. وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أن هذا الحدث يهم كل بيت وكل أسرة، من أجل خفض أعداد الحوادث المرورية والوفيات والإصابات، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف الناصر أن هذه الجهود والإنجازات الكبيرة التي تحققت في المنطقة منذ بدء تطبيق إستراتيجية اللجنة السعودية للسلامة المرورية، قبل نحو سبع سنوات بقيادة سمو أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين، حيث انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 52%، وانخفض عدد المتوفين بنسبة 38%، فيما انخفض عدد المصابين بنسبة 56%، وجاءت المنطقة الشرقية كأقل المناطق على مستوى المملكة، من حيث ارتفاع معدّل الحوادث الجسيمة خلال عام 1440هـ.

وأشار المهندس الناصر بأنه وحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، تتسبب حوادث الطرق في فقدان ما يقرب من مليون وربع المليون إنسان، على مستوى العالم سنويًا، وهناك شخص يموت كل نصف دقيقة بسبب حادث مروري في أحد شوارع العالم، منهم مع الأسف ما يقرب من 6000 حالة وفاة، في وطننا الغالي، وعلى الرغم من هذه الأرقام المخيفة إلا أن هناك جهودًا جبارة وإنجازات في المنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة تبشر بالخير.

ويهدف الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية، إلى تحديد أفضل الابتكارات والمبادرات التي يمكن نشرها في المملكة من أجل تحسين وضع السلامة المرورية، وتطوير قنوات لنقل تقنيات منظومة النقل إلى المملكة، والتعرف على فرص وأساليب ونقل وتوطين تطبيقات أنظمة النقل الذكية في تحسين حركة النقل والسلامة المرورية، والتعرف على برامج النمذجة لإدارة الحركة المرورية وسرعة الاستجابة للطوارئ.