الفيصل ناقش الخدمات المقدمة في المسجد الحرام واستقبل سفير إندونيسيا

جدة- ياسر بن يوسف

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام والخدمات المقدمة لقاصديه، كذلك خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص، وفي محافظات المنطقة بشكل عام، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت.

وفي سياق متصل استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.