التدريب التقني: قبول 2425 شابًا وشابة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

البلاد : متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول 2425 شابًا وشابة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف والذي تقدمه لخريجيها من البنين والبنات لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الانجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل, وأتاحت المؤسسة 91 شعبة تدريبية منها 73 شعبة لفروع البنين و18 شعبة لفروع البنات وذلك بمختلف منشآت المؤسسة التدريبية على مستوى مناطق المملكة حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة لخريجيها.

يذكر أن مدة البرنامج 510 ساعة تدريبية على مدى 17 أسبوع تدريبي بالإضافة الى 90 ساعة تدريب الكتروني خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 18 منشأة من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاُ على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.