أمير الجوف يفتتح المركز الحضاري في الأضارع

الأضارع : واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف اليوم المركز الحضاري بالأضارع .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المركز محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، ورئيس مركز الأضارع ناصر بن سعود وعدد من المسؤولين.

وبعد أن أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية ، استمع من رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن لشرح عن المركز الذي تبلغ مساحته الكلية 50.000م2 ، وتم إنشاء المبنى الرئيسي على مساحة 1300 متر2 ، ويحتوي على صالات رئيسية ومسرح داخلي يتسع لـ 140 شخصا ، ونافورة أرضية مضيئة 300 م2، وبحيرة صناعية بمساحة تقريبية 3000 م2 وجسر مشاه للبحيرة بطول 70 م ، ومدرج روماني خارجي يتسع لقرابة 400 شخص ، وممرات وممشى بمساحة 10 الاف م2، ومسطحات خضراء 20 ألف م2ومجهز بأحدث التجهيزات.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد، ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري.