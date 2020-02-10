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مصر: إحباط هجوم إرهابي في سيناء

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      10 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : متابعات

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى النقاط الأمنية بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان اليوم إن قوة من النقطة الأمنية التي تم استهدافها تمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، والقضاء على 10 أفراد، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 7 من أفراد النقطة الأمنية ما بين ضباط وجنود، موضحا أن أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم جارية بمنطقة الحادث.

صحيفة البلاد

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