مصر: إحباط هجوم إرهابي في سيناء

القاهرة : متابعات

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى النقاط الأمنية بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان اليوم إن قوة من النقطة الأمنية التي تم استهدافها تمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، والقضاء على 10 أفراد، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 7 من أفراد النقطة الأمنية ما بين ضباط وجنود، موضحا أن أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم جارية بمنطقة الحادث.