“تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في “طريف” و”حزم الجلاميد” غدًا

البلاد : متابعات
وجه مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غداً في جميع مدراس محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد نظراً لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية .
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن قرار التعليق يأتي انطلاقًا من حرص إدارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد وبناء على رأي اللجنة المختصة ، مؤكداً على أولياء الأمور في بقية المحافظات والقطاعات بمتابعة تطورات الحالة المناخية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية .