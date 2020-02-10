الدولية

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      10 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد : وكالات

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، أمس، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية.

وقال الغانمي في تصريح صحافي، إن الولايات المتحدة، بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعلياً من 15 قاعدة عسكرية.

ولفت إلى أن الأمريكيين انحصر وجودهم في قاعدتين الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وأضاف الغانمي، أن الأمريكيين لديهم تمسك وإصرار على البقاء في القاعدتين (أربيل- الأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحابهم من جميع القواعد.

صحيفة البلاد

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