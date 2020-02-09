كيف تسيطر علي ضغط الدم المرتفع ؟

نرمين عباس

يعاني نحو بليون شخص حول العالم من مشكلة ارتفاع في ضغط الدم

وهي مشكلة خطيرة إذا تم إهمالها، ومن الجيد اكتشافها مبكرا، فاستمرار الضغط مرتفعا يهدد القلب والكلى والعيون.

وإذا لم يتم قياس ضغط الدم قد يتأخر اكتشاف المشكلة في المرحلة التي تكون فيها بسيطة أو متوسطة، لذلك فعند ملاحظة الأعراض، أو رصد بدايات المشكلة عن طريق الفحص الدوري، عليك اتباع النصائح التالية لخفض الضغط المرتفع، بحسب موقع “24”:

كيف تخفض ضغط الدم المرتفع؟

المشي يوميا نصف ساعة، والأفضل 10 آلاف خطوة على الأقل.

ممارسة تمارين رياضية إلى جانب المشي، بمعدل 15 دقيقة يوميا.

تناول حبة موز أو اثنتين يوميا، لأنها غنية بالبوتاسيوم لخفض الضغط.

الامتناع عن المشروبات الكحولية، والحد من التدخين.

تقليل كمية ملح الطعام الذي تستخدمه إلى النصف تقريبا، ويمكنك التعويض بتوابل الأخرى كالفلفل الأسود، والأحمر الحريف (الشطة)، والثوم المجفّف.

تقليل كمية الكافيين، بحيث لا تتجاوز كوبا أو اثنين من الشاي أو القهوة في اليوم.