المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كوكيز الزبيب

نيفين عباسaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       9 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبيب بطريقة سهلة وسريعة ومناسبة لتقديمه مع الشاى أو القهوة بالحليب

ويمكن تقديمه لوجبة إفطار غنية بالعناصر اللازمة لمد الجسم بالطاقة

المقادير اللازمة

½ كوب سكر أبيض ناعم
2 كوب دقيق فاخر للمخبوزات
½ كوب زبيب
ملعقة صغيرة فانيليا
1 حبة بيض أحمر
100 جرام زبدة
1 معلقة بيكينج بودر

طريقة العمل

يقلب الدقيق على البيكينج بودر والزبيب

في وعاء بلاستيكى يخفق، البيض، السكر، الفانيليا، حتى نحصل على قوام مثل الكريمة

نضع البيضه ونخفق
ثم يوضع الدقيق ويعجن حتى يصبح عجينة
يلف الوكيز على شكل رول ويوضع بالثلاجة مدة ساعة ليتماسك

يقطع بسكين حاد حتي لا تتفتت العجينة
ثم يخبز بالفرن على حرارة 200 مدة 15 دقيقة

يترك ليبرد ويقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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