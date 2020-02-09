طريقة عمل كوكيز الزبيب

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبيب بطريقة سهلة وسريعة ومناسبة لتقديمه مع الشاى أو القهوة بالحليب

ويمكن تقديمه لوجبة إفطار غنية بالعناصر اللازمة لمد الجسم بالطاقة

المقادير اللازمة

½ كوب سكر أبيض ناعم

2 كوب دقيق فاخر للمخبوزات

½ كوب زبيب

ملعقة صغيرة فانيليا

1 حبة بيض أحمر

100 جرام زبدة

1 معلقة بيكينج بودر

طريقة العمل

يقلب الدقيق على البيكينج بودر والزبيب

في وعاء بلاستيكى يخفق، البيض، السكر، الفانيليا، حتى نحصل على قوام مثل الكريمة

نضع البيضه ونخفق

ثم يوضع الدقيق ويعجن حتى يصبح عجينة

يلف الوكيز على شكل رول ويوضع بالثلاجة مدة ساعة ليتماسك

يقطع بسكين حاد حتي لا تتفتت العجينة

ثم يخبز بالفرن على حرارة 200 مدة 15 دقيقة

يترك ليبرد ويقدم