الطائرة الأممية الثانية التي تقل مرضى يمنيين تصل إلى الأردن

عمّان : واس

وصلت مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمّان ،ثاني رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،لنقل المرضى إلى مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له اليوم ، “إن الرحلة الثانية نقلت 23 مريضاً ، مايرفع العدد الكلي للمرضى اليمنيين الذي وصلوا عبر الجسر الجوي لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية إلى 29 مريضاً”.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي إطلاق جسراً جوياً لنقل المرضى للعلاج من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.