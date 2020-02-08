كورونا “يعزل” لاعب مانشستر يونايتد عن زملائه

أعزت وسائل إعلام إنجليزية علة استبعاد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونر سولشاير، للاعبه أودين إيجالو، من معسكر الفريق إلى مخاوف من إصابته بفيروس كورونا.

Manchester United Ighalo to miss Manchester United’s Spain trip over coronavirus travel fears https://t.co/VTd9sL9JWF pic.twitter.com/gisGQb4luS — Apex News (@ApexNews247) February 8, 2020

بحسب ما نشرته يومية “ميرور” الإنجليزية فإن إيجالو (30 عامًا) لن يلتحق بمعسكر مانشستر يونايتد الشتوي في مدينة مارابيا الإسبانية.

وانضم المهاجم النيجيري إلى النادي في الرمق الأخير من سوق الانتقالات الشتوي الماضي قادمًا من شانجهاي شينوا الصيني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقالت اليومية الإنجليزية إن السبب الحقيقي وراء استبعاد اللاعب من معسكر إسبانيا هو وجود مخاوف لدى إداريو الفريق من حمل اللاعب لفيروس كورونا.

وتنص لوائح الاتحاد الاوروبي بشأن الإجراءات حيال كورونا بفرض قيود على المسافرين القادمين من الصين خلال الـ 14 يومًا الماضية.

وعليه، فإن إدارة مانشستر يونايتد فضّلت السفر من دون إيجالو، على أن يبقى في إنجلترا لحين عودة البعثة.

وسيبقى 3 لاعبين من الفريق أيضًا وهم بول بوجبا وماركوس راشفورد والحارس المخضرم لي جرانت، بسب الإصابة.

وقال المدرب سولشاير: “سيبقى إيجالو في مانشستر لأنه وصل إلينا من الصين في الـ 14 يومًا الماضية”.

“بسبب وجوده سابقًا في الصين، لسنا متأكدين إذا ما ستسمح له السلطات الإنجليزية بدخول البلاد مرة أخرى في رحلة العودة من إسبانيا”.