دعم ريادة الأعمال بعسير

أبها- سهام العناني

نفذت حاضنة “نكون للأعمال” ورشة عمل عن ” دور حاضنة الأعمال للمشاريع الناشئة” بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها قدمها المدير التنفيذي للحاضنة المهندس فيصل القرني، بحضور أكثر من ٨٨ مستفيداً ومستفيدة.

وتم خلال الورشة مناقشة العديد من المحاور فيما أكد المهندس القرني على أن حاضنة “نكون للأعمال” تعمل جاهدة لتنفيذ أفكار ورؤية ٢٠٣٠، التي اشتملت على تفعيل دور حاضنات ومسرعات الأعمال للمنشآت الناشئة لتطوير قطاع ريادة الأعمال من خلال التخطيط للمشروعات المختلفة، حتى تنفيذها مشيراً إلى أن الحاضنة تولي اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال بعسير، من أجل إنشاء مشروعات ريادية وتوفير فرص استثمارية واعدة وتقديم مختلف التسهيلات التي تساعد رواد ورائدات الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.