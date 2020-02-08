جامعة تبوك تفتح التقديم في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا اليوم, عن موعد فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاعتيادي والمدفوع للعام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس 26 من الشهر الحالي الهجري.