تجمع الغربية يدشن برنامج المدرب الصحي

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أطلق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية في غرة شهر فبراير الجاري المرحلة التطبيقية لبرنامج المدرب الصحي، المنبثق من نموذج الرعاية الصحية لمسار الحفاظ على الصحة.

وذكر الرئيس التنفيذي للموارد البشرية المهندس هشام إسماعيل، أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الصحة، بتمكين المستفيد من الوصول لأهدافه الصحية كالتحكم بالسكري والحد من مضاعفاته من خلال وجود مدرب صحي شخصي( ممارس صحي) حاصل على مؤهل البكالوريوس في التثقيف والتعزيز الصحي، بالإضافة إلى الإلمام بأساسيات التغذية الصحية، كالرياضة البدنية والعلاج النفسي والسلوكي، كما ينبغي أن يحصل على دورة المدرب الصحي ومؤهل لعمل جلسات التمكين.

وبين أنه تم الانتهاء من المرحلة النظرية للبرنامج بنهاية شهر يناير الماضي، وقد استغرقت أربعة أشهر من التدريب العلمي وورش العمل والتقييم المستمر.

مضيفاً أنه تم اليوم تدشين البرنامج العملي إبتداءً من غرة شهر فبراير الجاري٢٠٢٠، ويستمر لمدة ٨ أشهر وحتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.

وأوضحت مديرة برنامج المدرب الصحي الدكتورة رؤى حسين عبدالمجيد، أن البرنامج يقدم خدماته للمريض، من خلال تطبيق إلكتروني يتيح له فرصة التواصل المباشر مع المدرب لتقييم مستوى الأداء الشخصي في عدة جوانب بالمقارنة مع المرضى الآخرين، مفيداً أن البرنامج يتيح للمريض اللقاء مع المدرب من مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر.