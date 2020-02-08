الجيش اليمني يسقط درون حوثية في صعدة

عدن : متابعات

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، السبت، طائرة مسيرة “درون” حوثية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة تبين أنها صناعة إيرانية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي “إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة”.

كما أضاف “رصدت أجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش الوطني للتعامل معها وإسقاطها”، مشيرا إلى أنه “بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية”.