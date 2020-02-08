البرد يؤخر بداية دوام مدارس تبوك

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً , بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم, وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة.