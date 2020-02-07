73 فنانا وفنانة في معرض أنا المدينة

المدينة المنورة ـ البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، معرض “أنا المدينة” التشكيلي الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمركز المدينة للفنون المعاصرة بمشاركة ٦٠ فنانا وفنانة من المملكة و١٣ دولة عربية.

واستمع سموه خلال جولة على أقسام المعرض، إلى شرح قدمه رئيس فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمدينة المنورة منصور الشريف، عن الأعمال الفنية المشاركة في المعرض والتي تُجسد في مضامينها المكونات الثقافية للمدينة وثقافتها الإسلامية. ونوّه الأمير سعود بن خالد الفيصل بالأعمال الفنية المشاركة في المعرض، مشيداً بدور فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية وشركائها الفنانين في تعزيز الحراك الثقافي الذي تشهده منطقة المدينة المنورة.



من جهته أوضح رئيس فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية منصور الشريف أن معرض ” أنا المدينة ” الذي يستمر على مدار 30 يوماً، يتضمن عرض 90 لوحة فنية تجسد أنماطاً مختلفة للمكونات الثقافية للمدينة المنورة.

وقدّم الشريف نيابة عن الفنانين والفنانات المشاركين في المعرض، الشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه على الدعم اللامحدود الذي يحظى به المشهد الثقافي في المدينة المنورة الأمر الذي يُشجع الفنانين والفنانات السعوديين في مختلف المجالات الفنية لمواصلة تقديم الأعمال الفنية الإبداعية التي تساهم في تعزيز الهوية الثقافية في المملكة العربية السعودية.