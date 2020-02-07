وفاة كاتب “بخيت وعديلة” عن 75 عاماً

غيب الموت الكاتب المسرحي، لينين الرملي، ظهر الجمعة عن عمر يناهز الـ75 عاماً، بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة ظل بها لأيام قبل أن تعلن وفاته.

ولد الرملي فى 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية ، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحى.

كتب لينين أشهر المسرحيات التى مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، وتتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل سك على بناتك لفؤاد المهندس و تخاريف ووجهة نظر لمحمد صبحى، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ، و مسلسل حكاية ميزو لسمير غانم، وبرج الحظ لمحمد عوض.