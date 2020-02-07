كيف يمكن علاج النزلة المعوية الحادة والوقاية منها؟

يتعرض الكثيرون للنزلة المعوية الحادة أو ما يسمى علميا “التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي” وهو عبارة عن عدوى معوية تظهر أعراضها في التقلصات المعوية والإسهال والغثيان أو القئ والحمى في بعض الأحيان.
وتكمن الإصابة بالنزلة المعوية بسبب تناول طعام أو شراب ملوث، وتكون الاصابة أكثر حدة عن الأطفال الرضع أو المسنين بسبب ضعف المناعة.
ورغم أن مياه الشرب الملوثة هى سبب الإصابة بالإسهال الفيروسي، ففي كثير من الحالات يتم انتقال الفيروس من خلال مسار الانتقال من البراز إلى الفم، أى أن شخصا مصابا بالفيروس يقوم بتحضير الطعام الذي تتناوله من دون غسل يديه بعد استخدام المرحاض، أو شرب المياه الملوثة من حمام السباحة.
وعن طرق علاج النزلة المعوية بالطرق الطبيعية:
فيمكن علاج النزلة المعوية الخفيفة ببعض الأعشاب المنزلية مثل،الزنجبيل الذي يقلل من التهاب الأمعاء، و شاي البابونج الذي يخفف من تقلصات البطن، والزعتر الذي يقضي على البكتيريا والفطريات في الامعاء، والنعناع والليمون حيث يهدئ النعناع المعدة بينما يطهرها الليمون من البكتيريا، وعسل النحل يقصر فترة الإسهال ويعوض الجسم بالسكريات النافعة.
أما بالنسبة للعلاج الدوائي الذي يحدده الطبيب، فيكون علاج النزلة المعوية وفقاً لنوعها فإذا كانت الإصابة فيروسية فهى لا تحتاج لمضادات حيوية ويمكن علاج الأعراض باستخدام الأدوية المضادة للإسهال والأدوية المضادة للقيء مع الالتزام بالحفاظ على راحة الجسم وعدم بذل أى مجهود، وشُرب كميات كافية من الماء والسوائل لتعويض السوائل المفقودة من الجسم.
و تناول الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم مثل الخضروات المسلوقة والفاكهة ، و تجنب الأطعمة الدسمة وتلك الغنية بالسكريات، ومنع منتجات الألبان والمشروبات الغنية بالكافيين، وعدم تناول أى أدوية مسكنة مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين التي تسبب تهيج المعدة.
وإذا لم تتحسن الحالة في حدود 5 أيام أو كانت الأعراض شديدة مسببة لجفاف شديد للجسم يجب الذهاب فوراً للطبيب حيث تكون الإصابة بكتيرية وتحتاج لمضادات البكتيريا.
أما عن الوقاية من النزلة المعوية الحادة فهى كالاتي:
1/ غسل اليدين جيداً قبل وبعد تناول الطعام.
2/ غسل اليدين وتطهيرها جيداً بعد استعمال الحمام.
3/ غسل اليدين بعد ملامسة الحيوانات الأليفة في المنزل.
4/ غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجاري قبل تناولهم.
5/ عدم تناول الأسماك أو اللحوم الغير مطهية جيداً.
6/ عدم تناول الألبان الغير مبسترة.
7/ تقطيع اللحوم والدواجن النيئة على لوح مخصص ثم تنظيفه وتطهيره جيدا بعد الاستعمال.
8/ حفظ الأطعمة في الثلاجة والتخلص على الفور من الأطعمة الفاسدة.
9/ الحفاظ على نظافة المنزل وخاصة المطبخ والحمام.
10/ عدم استعمال أدوات الطعام الخاصة بالآخرين.
11/ امتناع الشخص المصاب من مخالطة الآخرين أو طهي وتقديم الطعام لهم.