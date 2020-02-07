قلة النوم تصيبك بأمراض القلب

يعاني الكثير من الأشخاص من عدم الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل بسبب ضغوط الحياة اليومية، وضغوط العمل، فيستيقظون في الصباح منهكين، مما يؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية، فيؤدي نقص النوم، وخاصة إذا أصبح مزمنا، إلى زيادة خطر إصابة الشخص ببعض الحالات الصحية المرضية، مثل السمنة وأمراض القلب والاكتئاب والسكري .

ويمكن أن يزيد التعب من احتمال حدوث إصابات أثناء العمل أو حتى أثناء القيادة، بسبب قلة التركيز، والشعور بالنعاس، فيجب أن يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا على 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة، فالحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد هو ضروري لصحة الشخص الجسدية والعقلية، كما يمكن أن يحسن من مستويات طاقة الشخص وأدائه وسلامته، فمن خلال إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة يمكن أن يساعد الأشخاص في الحصول على نوم أفضل في الليل.

وهناك بعض النصائح البسيطة للنوم والعلاجات المنزلية التي من الممكن أن تساعد الناس على النوم بشكل أفضل، ومنها محاولة ممارسة الرياضة بانتظام، حيث يوفر التمرين المنتظم العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة قوة العضلات وتحسين التحكم في الوزن، فمن خلال القيام بتمرين لمدة 20 إلى 30 دقيقة خلال اليوم يمكن أن يساعد ذلك الشخص على النوم بشكل أفضل، مع الانتباه إلى محاولة تجنب النشاط البدني الشاق قبل الذهاب إلى السرير بحوالى 3 ساعات، لأن هذا قد يكون له تأثير معاكس.

ويمكنك أيضاً ممارسة بعض الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء قبل النوم مثل قراءة كتاب، أو أخذ حمام ساخن، كما أن سماع بعض الأغاني الهادئة قد تساعد، مع محاولة تجنب استخدام الشاشات، مثل التلفزيونات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر، على قدر الإمكان قبل النوم، فذلك يمكن أن يسهل أيضًا على الشخص الوصول لحالة الاسترخاء .