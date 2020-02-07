القيلولة .. الموعد الأنسب والمدة المثالية للنوم والخطر المحتمل!

القيلولة قد تكون الحل الأنجح لتفادي ما تسببه قلة الحصول على عدد ساعات نوم كافية ليلا، من مشاكل مزمنة.

ووفق تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية تسبب قلة النوم أمراض القلب والضغط والسكري والبدانة.

ولكن إذا كنت لا تنام ما يكفي ليلاً فيمكنك تعويض النقص جزئياً عن طريق القيلولة.

القيلولة ووقتها الأنسب

وقد يستغرق البعض في القيلولة، دون أن يعرف أن لها أضرارا وأن لها مقدارا صحيا، ومتى لا تكفي أو تعتبر أكثر من اللازم.

تلك الأمور استعرضها موقع “24”، مشيرا إلى أن نوم القيلولة، يساعد على الحد من نوبات الغضب، ويجدد النشاط، ويزيد الإنتاجية.

وتقترح الدراسات أن يكون النوم للقيلولة قصيراً، أي حوالي نصف ساعة، للحصول على فوائد الاسترخاء في هذا الوقت من اليوم.

لكن أخذ القيلولة في أوقات معينة من اليوم ليس صحياً، بل يمكن أن يؤثر سلباً على انتظام الساعة البيولوجية ومواعيد النوم ليلاً.

ويعتبر أفضل وقت للقيلولة بين الساعة 2 و3 عصراً، وذلك لأن طاقة الجسم تصل إلى أدنى مستوياتها في ذلك الوقت.

كما يُنصح بعدم أخذ قيلولة طويلة، حيث يمكن أن يتسبب النوم لأكثر من ساعة في الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وتنصح دراسات بعدم نوم القيلولة بالنسبة لمن لديهم بدانة، أو اكتئاب.