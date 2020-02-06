نيوم الأولى عالميا في الاعتماد على الرقمنة

الرياض ـ البلاد

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن نيوم ستكون أول مكان في العالم يعتمد على الرقمنة بشكلٍ كامل، وطورت نظاما طبيا متقدما تحت مسمى “دكتور نيوم” لجمع البيانات الصحية للسكان والتنبؤ بمشاكلهم الصحية قبل حدوثها, مشيراً إلى أنه سيتم استخدام الأجهزة الحديثة للأمن السيبراني، والعمل على خطة لتدريب الآلاف من المواطنين الذين سيستثمر فيهم لتقديم الخدمة في نيوم.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان “مدن ذكية صممت لتكون آمنة” ضمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون أمس .

وكشف المهندس النصر أنه سيتم الشهر القادم الإعلان عن المخطط الإقليمي لنيوم الذي سيكون تطورا لنمط الحياة وليس مجرد ثورة، وسيرى الجميع مدى تقدم نيوم, حيث ستكون منطقة ذكية متطورة تُستخدم فيها المعلومات لتحسين مستوى معيشة السكان, إذ تسعى لاستقطاب مليون ساكن بحلول 2030 ، ولهذا تم تطوير حزم كبيرة من الخطط الرقمية لهم ابتداء من التعاملات الإلكترونية لكل نواحي الحياة.