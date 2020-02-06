كارثة في برشلونة.. انتهاء موسم عثمان ديمبيلي

أنهت الإصابات على موسم ديمبيلي منذ بدايته..

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت عن خضوع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى عملية جراحية.

[COMUNICAT MÈDIC]@Dembouz serà intervingut quirúrgicament el proper dimarts 11 a Turku (Finlàndia) de la seva ruptura del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. En acabar la intervenció es facilitarà un nou comunicat mèdic amb el temps de baixa aproximat pic.twitter.com/eOiPoWqDqP — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 6, 2020

وسيخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى جراحة في فخذه الأيمن 11 فبراير الجاري في مدينة توركو الفنلندية.

بينما سيتم الكشف عن مدة غيابه بشكل دقيق عقب إجراء العملية الجراحية. بيد أن التوقعات المبدئية من 4 إلى 5 أشهر بحسب يومية “ماركا”.

لا يشارك ديمبيلي مع برشلونة منذ 27 نوفمبر الماضي بعد إصابته في الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وبينما كان يستعد للانخراط في التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي، تعرض لانتكاسة جديدة.

وبيّنت الفحوصات وجود قطع كامل في أربطة الفخذ الأيمن، مما استدعى التدخل الجراحي.

هذه الإصابة ليست دخيلة على ديمبيلي، إذ تعرض لها عام 2017 لكن في الفخذ الأيسر، وغاب لفترة امتدت إلى 4 أشهر.

وشارك اللاعب المتوج بمونديال روسيا 208 هذا الموسم رفقة برشلونة في 5 مباريات فقط بعد مرور 22 جولة من الدوري الإسباني.

وجاءت إصابة ديمبيلي لتفتح جرحًا غائرًا في قائمة النادي الكاتالوني، خاصة بعد انتهاء موسم زميله لويس سواريز.

واقتصار الخيارات الهجومية لدى المدرب كيكي سيتيين على الثلاثي ميسي وجريزمان وأنسو فاتي فقط.

بينما انتقل الجناح كارليس بيريز إلى فريق روما الإيطالي، وأغلق سوق الانتقالات الشتوي من دون تعزيزات تُذكَر.