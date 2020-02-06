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أنهت الإصابات على موسم ديمبيلي منذ بدايته..

كارثة في برشلونة.. انتهاء موسم عثمان ديمبيلي

محمد ابو الوفاaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       6 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ديمبيلي لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت عن خضوع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى عملية جراحية.

وسيخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى جراحة في فخذه الأيمن 11 فبراير الجاري في مدينة توركو الفنلندية.

بينما سيتم الكشف عن مدة غيابه بشكل دقيق عقب إجراء العملية الجراحية. بيد أن التوقعات المبدئية من 4 إلى 5 أشهر بحسب يومية “ماركا”.

لا يشارك ديمبيلي مع برشلونة منذ 27 نوفمبر الماضي بعد إصابته في الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وبينما كان يستعد للانخراط في التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي، تعرض لانتكاسة جديدة.

وبيّنت الفحوصات وجود قطع كامل في أربطة الفخذ الأيمن، مما استدعى التدخل الجراحي.

هذه الإصابة ليست دخيلة على ديمبيلي، إذ تعرض لها عام 2017 لكن في الفخذ الأيسر، وغاب لفترة امتدت إلى 4 أشهر.

وشارك اللاعب المتوج بمونديال روسيا 208 هذا الموسم رفقة برشلونة في 5 مباريات فقط بعد مرور 22 جولة من الدوري الإسباني.

وجاءت إصابة ديمبيلي لتفتح جرحًا غائرًا في قائمة النادي الكاتالوني، خاصة بعد انتهاء موسم زميله لويس سواريز.

واقتصار الخيارات الهجومية لدى المدرب كيكي سيتيين على الثلاثي ميسي وجريزمان وأنسو فاتي فقط.

بينما انتقل الجناح كارليس بيريز إلى فريق روما الإيطالي، وأغلق سوق الانتقالات الشتوي من دون تعزيزات تُذكَر.

 

 

محمد ابو الوفا

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