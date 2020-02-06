جدري الماء.. طفح جلدي قد يسبب الوفاة

نرمين عباس

قد يصاب البعض بالطفح الجلدي مع البثور الصغيرة المملوءة بسائل ذات لون أحمر وردي على أجسادهم

وهي حالة مرضية تعرف علميا باسم “جدري الماء” أو “الجديري المائي”

ونقدم لكم أبرز أعراض الإصابة بالجدري المائي وطرق الوقاية اللازمة منه

في البداية الأعراض وتشمل الأتي :-

الحمي، إرتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي

فقدان الشهية

الصداع

الإرهاق والإحساس العام بعدم الصحة

وللجدري عدة مراحل منها :-

فقاعات وردية أو حمراء تختفي بعد عدة أيام

بثور مملوءة تتكون بسائل بسيط في غضون يوم من هذه الفقاعات ثم تفتح وتسرِب السائل

قشور تغطي البثور المفتوحة وتأخذ عدة أيام لتختفي

وعن طرق الإصابة بالجدري المائي :-

تحدث نتيجة فيروس ويمكن أن ينتشر عن طريق الملامسة المباشرة بظهور طفح جلدي

وقد ينتشر أيضا بسعال أو عطس شخص مصاب ومن ثم تستنشق رذاذ العدوي

ومن عوامل الخطر والمضاعفات للجدري المائي :-

العدوى البكتيرية للجلد، والأنسجة الرخوة، والعظام، والمفاصل أو مجرى الدم (يسمى الإنتان)

الجفاف

التهاب الرئة

التهاب الدماغ (التهاب الدماغ)

متلازمة الصدمة السمية

متلازمة راي وهي تحدث للأطفال والمراهقين الذين يتناولون الأسبرين خلال الإصابة بالجديري

الوفاة

وعن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالجدري المائي :-

الأطفال حديثي الولادة والرضع الذين لم تصب أمهاتهم من قبل بجدري الماء أو اللاتي لم يتلقين لقاح ضده

المراهقون والبالغون

السيدات الحوامل اللاتي لم يصبن بجدري الماء من قبل

المدخنون

الأشخاص المصابون بقصور في الجهاز المناعي بسبب تلقي علاج ما مثل العلاج الكيميائي، أو بسبب مرض آخر مثل السرطان أو نقص المناعة

الأشخاص الذين يتلقون أدوية ستيرويدية لعلاج مرض أو حالة أخرى مثل الربو